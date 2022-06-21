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Российские войска пытаются наступать на Донбассе и обстреливать гражданские объекты — сводка Генштаба ВСУ

21 июня 2022, 07:42

Российские войска пытаются наступать на Донбассе и обстреливать гражданские объекты — сводка Генштаба ВСУ

ВСУ успешно противодействуют попыткам российских войск штурмовать Северодонецк и расположенные рядом населенные пункты Сиротино и Белая Гора. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что оккупанты не прекращают штурмовые действия для установления полного контроля над Северодонецком. Они продолжают обстрелы подразделений украинских войск из артиллерии разных калибров. Нанесли авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска.

На Бахмутском направлении, в районах Николаевки, Вершины и Семигорья, противник ведет наступательные действия, бои продолжаются. Кроме того, россияне цинично обстреляли гражданскую инфраструктуру недалеко от Покровского, Николаевки и Белогоровки.

На Авдеевском направлении российские войска нанесли авиационный удар в районе Нью-Йорка. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Очеретино, Авдеевки, Каменки, Нетайлово, Никольского и Орехово.

На Кураховском направлении зафиксирован авиаудар вблизи Щербаков. Защитники Украины пресекли попытки штурма в районе Марьинки. Противник отступил.

На Славянском направлении, недалеко от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов. Противник систематически совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополья, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.

На Краматорском направлении противник не вел активных действий. Обстреливал позиции сил обороны вдоль линии столкновения из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

На Харьковском направлении российские войска основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей, пытаются не допустить выхода украинских подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник не вел активных действий.

На Южнобужском направлении противник несет потери. Пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, обстреливает из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы Муравьевки, Тополиного, Белой Криницы и Марьиного. Противник нанес авиационные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба. Ведет воздушную разведку БПЛА. Одновременно усиливает фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины находятся 5 носителей высокоточного оружия.

По имеющейся информации, в результате значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск противник вынужден набирать на военную службу офицеров запаса с заключением краткосрочных контрактов сроком на 3 месяца.

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