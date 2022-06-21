Питьевая вода больше не доступна мариупольцам — Андрющенко

Питьевая вода даже низкого качества больше не доступна жителям Мариуполя, только техническая. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.



«Проблема питьевой воды набирает обороты. Особенно в Левобережном районе, фактически отрезанном от доступа к водоснабжению», — заявил он.



Андрющенко отметил, что во всех районах города из-за сокращения водоснабжения и низкого качества воды в источниках баки для хранения воды набрали плесень. Из-за этого питьевая вода быстро портится и приобретает характерный зеленый оттенок и запах.