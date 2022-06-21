Ночью войска РФ обстреляли Днепропетровскую область

Ночью с 20 на 21 июня оккупанты в очередной раз артиллерией обстреляли Днепропетровскую область. Об этом заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



По его словам, пострадавших нет. Под ударом российской армии оказался Криворожский район, попадание снарядов зафиксировано в двух селах Зеленодольской общины.



Глава Днепропетровской областной рады Николай Лукашук уточнил, что оккупантами было обстреляно село Марьинское. В следствие попадания снаряда была перебита линия электропередач и село частично обесточено. Также войска РФ обстреляли Великую Костромку, в жилые дома не попали.

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сегодняшнее положение российской армии на фронте в Украине сравнил с положением немецкой армии в 1943 году во время Второй мировой войны.