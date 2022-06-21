Российские шпионы работали в Кабмине и Торгово-промышленной палате — СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила российских шпионов, работавших в Кабинете министров и Торгово-промышленной палате. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.



Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию для обезвреживания российской агентуры. Заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП были задержаны в Киеве.



По словам Дехтяренко, эти чиновники передавали россиянам различную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Отмечается, что российские кураторы платили им от 2 до 15 тысяч долларов за каждое задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости данных. Как установила СБУ, два кадровых сотрудника ФСБ РФ завербовали украинского чиновника в 2012 году во время путешествия в Россию.



«С той поездки чиновник вернулся, уже имея оперативный псевдоним, мобильный телефон для связи и задачу собирать тайную информацию, которая циркулирует в Кабмине. Секретные документы злоумышленник либо распечатывал, либо фотографировал и хранил на флешке. А для передачи файлов договаривался через закрытый Telegram-канал о встрече со своим "связным" — одним из работников Торгово-промышленной палаты.



"Связного" тоже завербовали в Москве сотрудники 5 службы ФСБ. Свой инструктаж сотрудник ТПП получал впоследствии во временно оккупированном Симферополе.



СБУ идентифицировала одного из тех, кто готовил его как агента — это представитель 5 службы ФСБ Юрий Водолазкий. Схема передачи разведданных работала так: чиновник передавал их "связному" с ТПП, а тот — дальше в Россию через зашифрованные каналы связи.



«Вознаграждение» связной получал во время личных встреч с кураторами. Они проходили в Крыму или в третьих странах. Обычно ФСБ платила ему за двоих, а уже в Киеве он распределял деньги. Параллельно он занимался подбором других «кандидатов» для вербовки.



Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в государственной измене. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование продолжается», — сообщили в СБУ.