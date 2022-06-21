Огонь на пораженной ракетами «вышке Бойко» добрался до скважины

Российские службы не могут справиться с пожаром на «вышке Бойко», буровой платформе в Черном море, которую ВСУ накануне поразили ракетами. Об этом сообщает крымский «сенатор» Ольга Ковитиди.



«Ночью огонь подошел к первой скважине. Пожар на первой вышке БК1 не стихает. Вторая и третья скважины БК2 и БК3 не пострадали», — рассказала Ковитиди.



По ее словам, поиск находившихся на платформах людей результатов не дал. На месте пожара работают также военные. Российские власти привлекли дополнительно специалистов для оказания психологической помощи родственникам людей, пропавших без вести.

20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией «Черноморнефтегаза», которые также называют «вышками Бойко».