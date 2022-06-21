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Работала авиация: Последствия обстрела оккупантами Лисичанска показал Гайдай

21 июня 2022, 11:33

Работала авиация: Последствия обстрела оккупантами Лисичанска показал Гайдай

Последствия обстрела Лисичанска. Фото: ОВА Последствия обстрела Лисичанска. Фото: ОВА

В Лисичанске из-за удара российской армии — множество разрушений. Продолжается поиск пострадавших, его затрудняют продолжающиеся обстрелы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Вчерашний день был очень тяжелым, россияне увеличили количество обстрелов, постоянно работала вражеская авиация. Снова били по уже разрушенным мостам между Северодонецком и Лисичанском. В последнем — больше всего разрушений», — проинформировал глава области.

По его словам, обследование территорий началось утром, но обстрелы уже также возобновились.

«Найден один погибший, одна женщина ранена. Это не окончательные данные. Повреждены десятки частных домов, многоэтажки, админздания», — перечислил Гайдай.

Установлены данные погибшего в Лисичанске — это мужчина 1941 года рождения. Также ранена женщина 1955 года рождения.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что значительный вред оккупанты нанесли и Горской громаде — повреждены около 20 домов.

Ранее сообщалось, что вЛуганской области российская армия массированно обстреляла Лисичанск.

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