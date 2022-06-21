Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Российские чиновники получат двойную зарплату за «командировки» на Донбасс

21 июня 2022, 11:52

Российские чиновники получат двойную зарплату за «командировки» на Донбасс

Российским чиновникам будут платить двойную зарплату за поездки в оккупированные части Донбасса. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, двойную зарплату будут получать «работники организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти, в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР и ЛНР и иных территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры».

Не уточняется, о каких именно «иных территориях» идет речь.

Смотрите также:

Еще по теме

Организации
ДНР ЛНР
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:52
Российские чиновники получат двойную зарплату за «командировки» на Донбасс
10:56
Курорт «ДНР»: Цены на жилье в Седово и на дорогу из Донецка
09:00
«ДНР» и «ЛНР» сообщили о погибшем и пострадавших от обстрелов мирных жителях
23:35
Россия заявляет о захвате Тошковки, а в Донецке сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
18:17
Взрывы в Херсоне, Бердянске и Мелитополе, день России в Мариуполе и супермаркеты «Мера». Дайджест событий в оккупации ►
16:59
«ДНР»: Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка
15:23
Пушилин подтвердил, что командиров «Азова» вывезли в Россию
14:49
В Донецке горит склад боеприпасов
14:10
В «ДНР» разрешили местным «администрациям» переименовывать географические объекты
10:13
«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов погибли три человека, еще шесть получили ранения
08:12
«ДНР»: В ходе обстрела погибла жительница пригорода Горловки
00:04
«Калину» и «Волыну» вывезли в Россию? Ситуация в Донецке. Дайджест НД за день ►
14:25
В Донецке показали последствия вчерашнего обстрела центра города
13:41
ТАСС: Пленных командиров с «Азовстали» вывезли в Россию
11:30
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
все новости
12:40
Войска РФ построили переправу через реку Оскол на Харьковщине
12:19
Рада вернула пошлины и НДС на импортные товары и растаможку авто
12:09
Оккупанты приторговывают краденными запчастями к своей технике — ГУР
11:55
Силы РФ обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины за сутки
11:52
Российские чиновники получат двойную зарплату за «командировки» на Донбасс
11:33
Работала авиация: Последствия обстрела оккупантами Лисичанска показал Гайдай
11:01
Огонь на пораженной ракетами «вышке Бойко» добрался до скважины
10:56
Курорт «ДНР»: Цены на жилье в Седово и на дорогу из Донецка
10:39
Российские шпионы работали в Кабмине и Торгово-промышленной палате — СБУ
10:22
Ночью войска РФ обстреляли Днепропетровскую область
10:10
В Николаеве прогремела серия взрывов
09:55
Рада рассмотрит кандидатуру Лубинца на должность омбудсмена
09:09
В правительстве призвали жителей Херсонской области эвакуироваться
09:05
В ОП сравнили сегодняшнюю обстановку на фронте с 1943-м годом Второй мировой войны
09:00
«ДНР» и «ЛНР» сообщили о погибшем и пострадавших от обстрелов мирных жителях
все новости
ВИДЕО
Россия заявляет о захвате Тошковки, а в Донецке сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
20 июня, 23:35
Взрывы в Херсоне, Бердянске и Мелитополе, день России в Мариуполе и супермаркеты «Мера». Дайджест событий в оккупации ►
20 июня, 18:17
В Донецке горит склад боеприпасов
20 июня, 14:49

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция