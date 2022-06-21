Российские чиновники получат двойную зарплату за «командировки» на Донбасс

Российским чиновникам будут платить двойную зарплату за поездки в оккупированные части Донбасса. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, двойную зарплату будут получать «работники организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти, в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР и ЛНР и иных территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры».



Не уточняется, о каких именно «иных территориях» идет речь.



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