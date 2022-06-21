Оккупанты приторговывают краденными запчастями к своей технике — ГУР

Российские военные активно торгуют запчастями, украдеными со своей боевой техники. Об этом сообщило Главное управление разведки.



Отмечается, что оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию РФ подбитые защитниками Украины танки, БТРы и БМП. Однако во время транспортировки боевая техника окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению. Российские военные снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением. Они пытаются продать их или обменять на алкоголь.



Масштабы воровства настолько критичны, что командующий войсками южного военного округа РФ приказал провести срочные расследования случаев хищения. Он приказал удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную технику в ремонтные подразделения.