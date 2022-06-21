Под завалами в оккупированном Хрустальном нашли тела двоих детей и взрослого

Под завалами в оккупированном Хрустальном (до декоммунизации — Красный Луч) найдены тела троих мирных жителей.



Как заявили в так называемой «генпрокуратуре» группировки «ЛНР», двое из погибших — дети.



«20 июня в ходе проведения следственных действий в одном из разрушенных домостроений обнаружены обгоревшие останки троих мирных жителей, двое из которых дети 2005 и 2010 годов рождения», — уверяют в «ЛНР».



Также сообщается, что разбор завалов и сгоревших домостроений продолжается.



Напомним, местные жители сообщали о взрывах на складах боеприпасов в Хрустальном 16 июня. Позже стало известно о ранении 20 человек. Группировка «ЛНР» сообщала об обстрелах, не публикуя информацию о взрывах боеприпасов.