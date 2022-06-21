Ближайшая неделя станет решающей в боях за Северодонецк — ISW

Российские войска в ближайшее время усилят атаки на позиции ВСУ с целью взять под контроль весь Северодонецк. Об этом пишут эксперты Института изучения войны (ISW).



Отмечается, что бои уже идут на территории промзоны завода «Азот». ISW прогнозирует, что войска РФ активизируют операции по блокированию трассы Бахмут-Лисичанск, которая используется ВСУ для поддержки операций в Северодонецке и Лисичанске.



Помимо этого в институте констатируют, что российские войска продолжают сосредотачиваться на противостоянии дальнейшему продвижению ВСУ севернее Харькова к международной границе, а также ведут оборонительные операции вдоль южной оси.

Кроме того, отмечается, что российские оккупационные власти в Старобельске Луганской области принуждают людей к участию в коллективных хозяйствах и заставляют тех, кто там работает, брать российское гражданство.

Ранее напомним в РФ заявили о захвате Тошковки в Луганской области.