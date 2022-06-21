Кремль отправляет на оккупированные территории Украины студентов — правозащитники

Кремль отправляет на временно оккупированные территории Украины студенческие стройотряды. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



«Гуманитарный штаб "Единой России", который возглавляет депутат Госдумы РФ Анна Кузнецова (бывший детский омбудсмен РФ), инициировал отправку студентов из РФ на восстановление разрушенной армией РФ инфраструктуры на захваченной территории Украины. Планируется, что на восстановление отправят студентов, которые учатся на строительных специальностях», — отметили в «Восточной правозащитной группе».



Там добавили, что также в качестве волонтеров на оккупированные территории будут отправлены студенты-медики российских вузов — так как врачей и медработников там практически нет.



По информации правозащитников, политический куратор данного процесса — депутат Госдумы РФ Юлия Дрожжина.

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