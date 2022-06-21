Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Кремль отправляет на оккупированные территории Украины студентов — правозащитники

21 июня 2022, 14:21

Кремль отправляет на оккупированные территории Украины студентов — правозащитники

Кремль отправляет на временно оккупированные территории Украины студенческие стройотряды. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».

«Гуманитарный штаб "Единой России", который возглавляет депутат Госдумы РФ Анна Кузнецова (бывший детский омбудсмен РФ), инициировал отправку студентов из РФ на восстановление разрушенной армией РФ инфраструктуры на захваченной территории Украины. Планируется, что на восстановление отправят студентов, которые учатся на строительных специальностях», — отметили в «Восточной правозащитной группе».

Там добавили, что также в качестве волонтеров на оккупированные территории будут отправлены студенты-медики российских вузов — так как врачей и медработников там практически нет.

По информации правозащитников, политический куратор данного процесса — депутат Госдумы РФ Юлия Дрожжина.

Читайте также:

Региональное «шефство» оккупантов: Как Россия собирается отстраивать Донбасс

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:15
Оккупированная Макеевка попала под обстрел, горит коксохим
15:35
В захваченном Светлодарске «ДНР» назначила своего «мэра»
14:21
Кремль отправляет на оккупированные территории Украины студентов — правозащитники
13:52
Под завалами в оккупированном Хрустальном нашли тела двоих детей и взрослого
13:50
«ДНР»: За сегодня пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов
11:52
Российские чиновники получат двойную зарплату за «командировки» на Донбасс
10:56
Курорт «ДНР»: Цены на жилье в Седово и на дорогу из Донецка
09:00
«ДНР» и «ЛНР» сообщили о погибшем и пострадавших от обстрелов мирных жителях
23:35
Россия заявляет о захвате Тошковки, а в Донецке сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
18:17
Взрывы в Херсоне, Бердянске и Мелитополе, день России в Мариуполе и супермаркеты «Мера». Дайджест событий в оккупации ►
16:59
«ДНР»: Три мирных жителя, включая ребенка, ранены из-за обстрела Донецка
15:23
Пушилин подтвердил, что командиров «Азова» вывезли в Россию
14:49
В Донецке горит склад боеприпасов
14:10
В «ДНР» разрешили местным «администрациям» переименовывать географические объекты
10:13
«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов погибли три человека, еще шесть получили ранения
все новости
16:15
Оккупированная Макеевка попала под обстрел, горит коксохим
15:36
Войска РФ обстреливают Харьков
15:35
В захваченном Светлодарске «ДНР» назначила своего «мэра»
15:32
Украина вернула тела еще 35 военных
15:12
НБУ: Потери Украины из-за российской агрессии составляют 50% ВВП 2021 года
15:05
Германия отправит в Украину современные системы ПВО и другое вооружение
14:39
В Одессе при ракетном ударе погиб охранник продуктового склада
14:21
Кремль отправляет на оккупированные территории Украины студентов — правозащитники
14:21
Ближайшая неделя станет решающей в боях за Северодонецк — ISW
13:52
Под завалами в оккупированном Хрустальном нашли тела двоих детей и взрослого
13:50
«ДНР»: За сегодня пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов
13:17
За сутки в Донецкой области восстановлена электроэнергия в семи населенных пунктах
12:40
Войска РФ построили переправу через реку Оскол на Харьковщине
12:19
Рада вернула пошлины и НДС на импортные товары и растаможку авто
12:09
Оккупанты приторговывают краденными запчастями к своей технике — ГУР
все новости
ВИДЕО
Оккупированная Макеевка попала под обстрел, горит коксохим
21 июня, 16:15
Россия заявляет о захвате Тошковки, а в Донецке сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
20 июня, 23:35
Взрывы в Херсоне, Бердянске и Мелитополе, день России в Мариуполе и супермаркеты «Мера». Дайджест событий в оккупации ►
20 июня, 18:17

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция