НБУ: Потери Украины из-за российской агрессии составляют 50% ВВП 2021 года

НБУ оценивает потери Украины от разрушенного жилья, бизнеса и инфраструктуры из-за российской агрессии в 50% ВВП 2021 года, или 100 млрд долларов. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте банка.



«Кроме понижения текущего производства, война существенно сокращает потенциал экономики. По оценкам НБУ, потери физического капитала от разрушений предприятий, жилья и инфраструктуры на начало мая достигли $100 млрд – это эквивалент 50% ВВП 2021 года», – указано в отчете.



Кроме того, существенны потери человеческого капитала из-за миграции и гибели людей.



«Ввиду высокой неопределенности фактически приостановлена инвестиционная деятельность. Для восстановления от последствий войны экономике может понадобиться очень длительный период и помощь со стороны международных партнеров», – отметили в НБУ.



По данным Нацбанка, с 24 февраля в Украину поступило около 7,4 млрд долларов. Объем предоставленной и заявленной партнерами помощи на середину июня составляет около 30 млрд долларов.