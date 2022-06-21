Германия отправит в Украину современные системы ПВО и другое вооружение

Германия отправит Украине зенитные самоходные установки Gepard и системы противовоздушной обороны IRIS-T. Оружие будет поставляться до тех пор, пока Украина в этом нуждается. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.



Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Германия оказывает как финансовую, так и гуманитарную поддержку Украине в защите ее суверенитета и территориальной целостности.



«Германия нарушила давнюю традицию: мы также поставляем оружие Украине, и будем продолжать это делать до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке», — сказал Шольц.



В качестве примера он привел современную систему ПВО IRIS-T, которая, по его словам, способна защитить от воздушных атак крупный город.



Канцлер после посещения Ирпеня осудил жестокость агрессивной войны России. По словам Шольца, пострадали гражданские лица и разрушены дома, был разрушен целый город, в котором вообще не было военных построек.



«Это многое говорит о жестокости российской агрессивной войны, которая просто направлена на разрушение и завоевание», — подчеркнул он.



Также отмечается, что Германия вносит значительный вклад в рамках общеевропейских усилий и неоднократно увеличивала свои финансовые обязательства по предоставлению гуманитарной помощи и поставок оружия. К последним относятся противотанковые средства, зенитные ракеты, пулеметы, бронетранспортеры, минометы и боеприпасы.



Германия также согласилась на экспорт машин Gepard и поставляет семь артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000. Последние будут поставлены, когда украинские войска закончат обучение работе с этими системами вооружения.



Также опубликован полный перечень летальной и нелетальной военной помощи Украине. В списке указано и оружие, которое готовят к отправке.



Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня MARS-II.

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