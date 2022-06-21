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Германия отправит в Украину современные системы ПВО и другое вооружение

21 июня 2022, 15:05

Германия отправит в Украину современные системы ПВО и другое вооружение

Германия отправит Украине зенитные самоходные установки Gepard и системы противовоздушной обороны IRIS-T. Оружие будет поставляться до тех пор, пока Украина в этом нуждается. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Германия оказывает как финансовую, так и гуманитарную поддержку Украине в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

«Германия нарушила давнюю традицию: мы также поставляем оружие Украине, и будем продолжать это делать до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке», — сказал Шольц.

В качестве примера он привел современную систему ПВО IRIS-T, которая, по его словам, способна защитить от воздушных атак крупный город.

Канцлер после посещения Ирпеня осудил жестокость агрессивной войны России. По словам Шольца, пострадали гражданские лица и разрушены дома, был разрушен целый город, в котором вообще не было военных построек.

«Это многое говорит о жестокости российской агрессивной войны, которая просто направлена на разрушение и завоевание», — подчеркнул он.

Также отмечается, что Германия вносит значительный вклад в рамках общеевропейских усилий и неоднократно увеличивала свои финансовые обязательства по предоставлению гуманитарной помощи и поставок оружия. К последним относятся противотанковые средства, зенитные ракеты, пулеметы, бронетранспортеры, минометы и боеприпасы.

Германия также согласилась на экспорт машин Gepard и поставляет семь артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000. Последние будут поставлены, когда украинские войска закончат обучение работе с этими системами вооружения. 

Также опубликован полный перечень летальной и нелетальной военной помощи Украине. В списке указано и оружие, которое готовят к отправке.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня MARS-II. 

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