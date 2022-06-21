Войска РФ обстреливают Харьков

В Харькове слышны взрывы, появились перебои с электричеством, жителей города просят не выходить из укрытий. Об этом сообщает ряд харьковских Telegram-каналов и публикуют видео последствий обстрелов.



Информацию об обстреле жилых районов Харькова также подтвердил глава военной администрации области Олег Синегубов. Он написал, что на данный момент известно о семи пострадавших из-за обстрела в Индустриальном районе города.

Ранее мы сообщали, что армия РФ достроила понтонную переправу через реку Оскол в Харьковской области. Это, по мнению военных экспертов, может привести к усилению наступления оккупантов на регион.