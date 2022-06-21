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В Северодонецке оккупанты разрушили мечеть, много погибших

21 июня 2022, 17:24

В Северодонецке оккупанты разрушили мечеть, много погибших

Здание Исламского культурного центра «Бисмилля» в Северодонецке, в котором находилась мечеть, полностью разрушено в результате обстрела российской армии. Погибли мирные жители. Об этом сообщил глава мусульманской общины Луганщины, имам Тимур Беридзе.

Имам подчеркнул, что десятки людей прятались в мечети, надеясь на то, что культовое сооружение не станет мишенью обстрелов. Также мирные жители выбрали мечеть в качестве убежища, так как была сделана скважина с питьевой водой.

По его словам, во время обстрела была полностью разрушена мечеть, и возник пожар. В этом пожаре погибли не менее 17 мирных жителей. Тела, по словам свидетелей, сильно обгорели и их невозможно опознать.

В первый раз, отметил Беридзе, мечеть попала под обстрел в марте. Теперь она полностью разрушена. Так выглядел центр до обстрела:

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