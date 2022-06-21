В Украину приехал генпрокурор США Меррик Гарланд

Генпрокурор США Меррик Гарланд во вторник, 21 июня, прибыл в Украину. Об этом сообщил представитель Министерства юстиции США в Twitter.



Гарланд подчеркнул, что преступникам не удастся спрятаться.



«Я здесь, чтобы выразить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами народа Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения… Соединенные Штаты посылают безошибочный сигнал. Спрятаться негде. Мы и наши партнеры будем использовать все доступные способы, чтобы убедиться, что те, кто несет ответственность за эти злодеяния, привлечены к ответственности», - сказал Гарланд.



В планах его визита - встреча с генеральной прокуроркой Ириной Венедиктовой.