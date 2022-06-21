Число убитых оккупантами жителей Мариуполя может достигать 50 тысяч — мэр

В Мариуполе количество мирных жителей, погибших от обстрелов оккупантов, может достигать 50 тысяч человек. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в интервью для OBOZREVATEL.



Бойченко отметил, что захватчики превратили в пепел 50% многоэтажек и частного сектора. В связи с этим цифра в 22 тысячи погибших, которая называется сейчас, достаточно «осторожна».



По словам мэра Мариуполя, все находящиеся в городе многоэтажки были простым укрытием местного населения, где люди скрывались от вражеских обстрелов, самолетов и т.д. Всего оккупанты полностью разрушили 1356 зданий.



«В каждом были жители Мариуполя, они прятались в этом каждом здании. То есть если мы представим, что в каждом здании где-то пряталось 50 человек и умножим на эти разрушенные дома, которые разрушила Российская Федерация своей вражеской артиллерией и авиацией, и корабельными системами, то есть мы видим другую цифру. То есть 1356 умножаем хоть на 50 или иную цифру, то видим, что это очень много людей. То есть мы исключительно сегодня говорим о 22 тысячах, потому что это такая оптимистичная, к сожалению, цифра. Но это цифра, которая вдвое больше, чем фашисты убили за два года оккупации», — подчеркнул мэр Мариуполя.



Бойченко добавил, что для того, чтобы посчитать количество убитых, нужен доступ в город, но россияне скрывают следы своих преступлений. Найденные под завалами и в городе тела погибших хоронят в братских могилах.

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