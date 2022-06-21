Суд приговорил к 15 годам пленного боевика «ДНР» за участие в захвате Запорожской области

Суд признал гражданина Украины виновным в госизмене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, с конца февраля по март 2022 года обвиняемый добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования группировке «ДНР».



«В его составе вместе с подразделениями оккупационных войск РФ с юга осуществлял наступление на Украину с целью захвата территорий Запорожской области. В результате боевых столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины он был взят в плен», - говорится в сообщении.



При публичном обвинении прокуроров Запорожской областной прокуратуры суд признал гражданина виновным в государственной измене и участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 УК Украины).