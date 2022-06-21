Банки утратили на оккупированных территориях 0,6% всей наличности - НБУ

Украинские банки утратили на оккупированных территориях из-за ограблений 0,6% всей наличности, находившейся в банках перед вторжением. Об этом свидетельствует отчет о финансовой стабильности НБУ.



«К началу мая объем утраченных банкнот из-за ограбления или захвата отделений составил 470 млн гривен, это лишь 0,6% всех наличных в банках в преддверии вторжения. Эта сумма, примерно, поровну распределена между наличной гривной и иностранной валютой», – говорится в отчете.



Еще около 60 млн гривен банкнот национальной валюты банки уничтожили и вывезли для дальнейшего обмена в НБУ, отмечено в документе.



«На захваченной войной территории остались сотни отделений, объектов инвестиционной недвижимости и прочего имущества банков. В начале мая остаточная стоимость недвижимости банков на этих территориях превышала 700 млн гривен», - говорится в отчете.



Банки уже отразили в убыток 154 млн гривен, из них 33 млн гривен – на территориях, где ведутся боевые действия или которые оккупированы. Окончательно оценить ущерб можно только после завершения войны, добавили в Нацбанке.