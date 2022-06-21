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Зеленский рассказал, как продвигается обмен пленных защитников Мариуполя

21 июня 2022, 19:19

Зеленский рассказал, как продвигается обмен пленных защитников Мариуполя

Украина привлекает международных партнеров к обмену пленных защитников Мариуполя, в том числе ООН, Красный Крест и государства, которые могут повлиять на оккупантов. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в ходе брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем.

«Много деталей не могу сказать, потому что очень хочу, чтобы обмен происходил, и партнеры, которые обещали помогать, сдержали свое слово. Шаг за шагом, есть результаты. Вернули "Тайру", вернули несколько человек. Не хочется терять время, потому что время влияет на раненых», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина привлекает максимум партнеров к возвращению пленных защитников.

«Мы подключаем максимально партнеров к этому процессу, и Красный Крест, и ООН, и несколько государств, которые имеют то или иное влияние на оккупантов», — сказал глава государства.

Выход украинских военных с завода «Азовтсаль», который они несколько месяцев удерживали, начался 16 мая и продлился несколько дней. Министерство обороны России заявило, что в общей сложности «Азовсталь» покинули более 2400 украинских бойцов. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.

6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в российском плену находится более 2500 украинских военных с «Азовстали».

Глава Офиса президента Андрей Ермак накануне заявил, что попавшие в плен украинские военные с «Азовстали» живы, в то же время, в каких условиях их содержат, неизвестно.  

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