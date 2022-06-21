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Оккупанты заняли два села на Луганщине — Генштаб ВСУ

21 июня 2022, 19:49

Оккупанты заняли два села на Луганщине — Генштаб ВСУ

Российские захватчики продвинулись на Луганщине и заняли два села. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что продолжаются бои в Северодонецке, оккупанты ведут обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горского.

Украинские военные отбили попытку разведки боем в направлениях Метелкино — Вороново и Метелкино — Сиротино, противник отошел.

«Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются. В направлении Тошковка — Подлесное враг овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горское. Штурм по направлению к Высокому украинские воины успешно отбили», — отметили в Генштабе.

В Славянском направлении артобстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Большая Камышеваха, Грушуваха, Долина, Петровское, Завгородное, Протопоповка, Пришиб, Карнауховка, Вернополье, Красное, Довгенькое и Краснополье. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дибривного.

«На Донецком направлении противник перегруппировался с целью усиления дальнейших действий на Бахмутском направлении. Кроме того, выявлено формирование сводных подразделений. В связи с существенными потерями отмечено переформирование двух батальонных тактических групп из состава потерявших боеспособность подразделений 5-й общевойсковой армии в одну сводную БТГ. Также, по имеющимся данным, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса», — говорится в сводке.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Николаевка и Пришиб.

На Бахмутском направлении росияне обстреляли районы Берестового и Камышевахи, вели безуспешное наступление в направлении Александрополья — Камышеваха, отошли.

Кроме того, оккупанты обстреляли территории вблизи Красногоровки, Острого, Новоандреевки, Гуляйпольского и Новоселки.

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