Выживших на затонувшем крейсере «Москва» срочников в РФ хотят снова отправить на войну, родители протестуют

Служащих срочной службы, которые выжили на затонувшем российском крейсере «Москва», хотят снова отправить в зону боевых действий. Их родители протестуют и требуют от прокуратуры вмешаться, пишет «Новая газета. Европа».



В своем письме в военную прокуратуру Севастополя, в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека подписавшиеся родители матросов сообщили, что срочников до сих пор не перевели на сушу, вопреки обещаниям.



Сейчас, по данным родителей, они содержатся на сторожевом корабле «Ладный», который был введен в эксплуатацию в 1981 году. Родные матросов утверждают, что корабль нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.



«Есть информация от военнослужащих о дальнейшем выходе в море для участия в спецоперации (СВО — Ред.) сторожевого корабля "Ладный" предположительно 30 июня. Просим провести проверку относительно возможного участия СКР "Ладный" в СВО с экипажем, в составе которого находятся военнослужащие срочной службы», — говорится в обращении.



В письме сказано, что сейчас на корабле находятся 49 срочников с крейсера «Москва», многие из них не хотят снова принимать участие в военных действиях.



«Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в СВО на крейсере "Москва", получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию», — добавили родители.

Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали».