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В Харьковской области 15 человек погибли, 16 ранены в результате обстрелов

21 июня 2022, 20:41

В Харьковской области 15 человек погибли, 16 ранены в результате обстрелов

В результате обстрелов Харьковской области сегодня, 21 июня, погибли в общей сложности 15 человек, еще 16 - ранены. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В селе Уды Золочевской громады из-за обстрела погибли три человека. А селе Безруки Дергачевской громады области погибла 8-летняя девочка, а ее мама получила ранения.

Так, в результате обстрела во вторник вечером Чугуевской громады, погибли, по предварительным данным шестеро человек, четверо получили ранения. Данные обновляются, отметил Синегубов.

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