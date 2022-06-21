В Харьковской области 15 человек погибли, 16 ранены в результате обстрелов

В результате обстрелов Харьковской области сегодня, 21 июня, погибли в общей сложности 15 человек, еще 16 - ранены. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



В селе Уды Золочевской громады из-за обстрела погибли три человека. А селе Безруки Дергачевской громады области погибла 8-летняя девочка, а ее мама получила ранения.



Так, в результате обстрела во вторник вечером Чугуевской громады, погибли, по предварительным данным шестеро человек, четверо получили ранения. Данные обновляются, отметил Синегубов.