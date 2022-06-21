СМИ: На следующей неделе в Стамбуле пройдут переговоры по вывозу зерна из Украины

На следующей неделе в Стамбуле могут состояться переговоры между Россией, Украиной, Турцией и представителями ООН, посвященные проблеме вывоза зерна из Украины. Об этом пишет газета Milliyet со ссылкой на источники в окружении президента Турции.



Состав переговорной группы пока неизвестен. Ожидается, что участие в саммите в Стамбуле примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. На четырехсторонней встрече должны согласовать механизм работы «зернового коридора».



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил контакты с Турцией по теме вывоза зерна из Украины и добавил, что переговоры пройдут по линии министерства обороны.