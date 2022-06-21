Оккупанты не могут войти в Лисичанск и отрезать его — глава ОВА

Российские захватчики штурмуют Лисичанск, но пока не могут войти в город. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



По его словам, россияне снова пытаются окружить украинские войска по трассе Лисичанск — Бахмут, но пока в этом направлении успеха не имеют.



«Возле Лисичанска врага удается сдержать. Но российская армия начала мощно обстреливать Лисичанск. Это и "Пионы", и авиабомбы, ракеты, и системы залпового огня. Они просто там уничтожают все. Очень мощные артобстрелы, особенно вчера целый день били, разбивали полностью здания, к сожалению, у нас есть погибшие люди. Но войти в Лисичанск они не могут и как-то отрезать Лисичанск на сегодня также не могут», — сказал Гайдай.



Он также рассказал, что оккупанты захватили Тошковку, направив туда огромное количество техники и личного состава.



«Ежедневно у россиян десятки погибших и вдвое больше раненых, больницы у них переполнены», — отметил глава области.



Гайдай также добавил, что полиция и нацгвардейцы регулярно уговаривают людей, укрывающихся на заводе «Азот» в Северодонецке, эвакуироваться из города, подвозят им еду и лекарства.

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