«ДНР» заявила о ранении двух детей в Макеевке

Сегодня в подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке в результате обстрела ранения получили две девочки. Об этом сообщает «штаб теробороны ДНР».



Уточняется, что дети были ранены по ул. Заслонова на территории школы № 56.



«Ранения получили два ребенка: девочка 2009 года рождения и девочка 2016 года рождения», — сказано в сообщении.

Подконтрольная группировке «ДНР» Макеевка сегодня попала под обстрел. Как сообщил так называемый «штаб теробороны ДНР», по предварительным данным, в результате обстрела по ул. Цветкова в Червоногвардейском районе погиб один человек и еще двое были ранены.