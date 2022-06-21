В Кремле заявили, что пленным американцам может грозить смертная казнь, Белый дом отреагировал

Американским гражданам, которые попали в плен к россиянам во время боевых действий в Украине, может грозить смертная казнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью NBC News.



Он ответил на вопрос, могут ли быть приговорены к смертной казни американцы Александр Дрюке и Энди Хюин, о пропаже которых стало известно на прошлой неделе.



«Я ничего не могу гарантировать. Это зависит от расследования», — сказал Песков.



По его словам, захваченные американцы не имеют отношения к ВСУ, и потому на них не распространяется действие положений Женевских конвенций.



«Они участвовали в обстрелах наших военных, они подвергали угрозе их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления. Будет суд, и будет решение суда», — заявил Песков.



В Белом доме отреагировали на заявления Кремля, назвав «ужасным» даже предположение, что американским добровольцам, которых взяла в плен Россия, может грозить смертная казнь.



«Ужасно, что государственный чиновник в России мог даже предположить смертную казнь для американских граждан... в Украине», — сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Ранее власти США сообщили о пропаже троих американцев в Украине, подтвердив информацию об исчезновении граждан США Александра Дрюке и Энди Хюина, которые приехали в Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве добровольцев.