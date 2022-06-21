Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Кремле заявили, что пленным американцам может грозить смертная казнь, Белый дом отреагировал

21 июня 2022, 21:58

В Кремле заявили, что пленным американцам может грозить смертная казнь, Белый дом отреагировал

Американским гражданам, которые попали в плен к россиянам во время боевых действий в Украине, может грозить смертная казнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью NBC News.

Он ответил на вопрос, могут ли быть приговорены к смертной казни американцы Александр Дрюке и Энди Хюин, о пропаже которых стало известно на прошлой неделе.

«Я ничего не могу гарантировать. Это зависит от расследования», — сказал Песков.

По его словам, захваченные американцы не имеют отношения к ВСУ, и потому на них не распространяется действие положений Женевских конвенций.

«Они участвовали в обстрелах наших военных, они подвергали угрозе их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления. Будет суд, и будет решение суда», — заявил Песков.

В Белом доме отреагировали на заявления Кремля, назвав «ужасным» даже предположение, что американским добровольцам, которых взяла в плен Россия, может грозить смертная казнь.

«Ужасно, что государственный чиновник в России мог даже предположить смертную казнь для американских граждан... в Украине», — сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Ранее власти США сообщили о пропаже троих американцев в Украине, подтвердив информацию об исчезновении граждан США Александра Дрюке и Энди Хюина, которые приехали в Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве добровольцев.

Читайте также:

В «ДНР» сообщили, когда «приговор» о смертной казни иностранцам «вступит в силу» 

Еще по теме

Места
Россия Сша
Прочее
Война смертная казнь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:33
«ДНР» заявила о ранении двух детей в Макеевке
19:50
«ДНР»: Два человека подорвались при обследовании промпредприятия в Мариуполе
17:22
В Донецке после обстрела загорелось летнее кафе недалеко от «Донбасс Арены»
17:10
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
17:06
«Метинвест» просит не покупать металлопродукцию, похищенную россиянами из порта Мариуполя
16:43
Российские войска захватили Тошковку под Лисичанском
16:15
Оккупированная Макеевка попала под обстрел, горит коксохим
15:35
В захваченном Светлодарске «ДНР» назначила своего «мэра»
14:21
Кремль отправляет на оккупированные территории Украины студентов — правозащитники
13:52
Под завалами в оккупированном Хрустальном нашли тела двоих детей и взрослого
13:50
«ДНР»: За сегодня пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов
11:52
Российские чиновники получат двойную зарплату за «командировки» на Донбасс
10:56
Курорт «ДНР»: Цены на жилье в Седово и на дорогу из Донецка
09:00
«ДНР» и «ЛНР» сообщили о погибшем и пострадавших от обстрелов мирных жителях
23:35
Россия заявляет о захвате Тошковки, а в Донецке сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
все новости
21:58
В Кремле заявили, что пленным американцам может грозить смертная казнь, Белый дом отреагировал
21:33
«ДНР» заявила о ранении двух детей в Макеевке
20:58
Оккупанты не могут войти в Лисичанск и отрезать его — глава ОВА
20:57
СМИ: На следующей неделе в Стамбуле пройдут переговоры по вывозу зерна из Украины
20:41
В Харьковской области 15 человек погибли, 16 ранены в результате обстрелов
20:16
Выживших на затонувшем крейсере «Москва» срочников в РФ хотят снова отправить на войну, родители протестуют
19:50
«ДНР»: Два человека подорвались при обследовании промпредприятия в Мариуполе
19:49
Оккупанты заняли два села на Луганщине — Генштаб ВСУ
19:19
Зеленский рассказал, как продвигается обмен пленных защитников Мариуполя
19:04
Банки утратили на оккупированных территориях 0,6% всей наличности — НБУ
18:39
Суд приговорил к 15 годам пленного боевика «ДНР» за участие в захвате Запорожской области
18:35
Число убитых оккупантами жителей Мариуполя может достигать 50 тысяч — мэр
18:01
В Украину приехал генпрокурор США Меррик Гарланд
17:58
В Харькове в результате обстрела россиян погибли 5 человек, 11 ранены
17:28
Шмыгаль: Безработных, которые за 30 дней не трудоустроились, будут привлекать к общественным работам
все новости
ВИДЕО
В Донецке после обстрела загорелось летнее кафе недалеко от «Донбасс Арены»
21 июня, 17:22
Оккупированная Макеевка попала под обстрел, горит коксохим
21 июня, 16:15
Россия заявляет о захвате Тошковки, а в Донецке сгорел склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
20 июня, 23:35

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция