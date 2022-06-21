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Оккупанты атаковали Сумщину с дронов-камикадзе, есть тяжело раненые

21 июня 2022, 23:40

Оккупанты атаковали Сумщину с дронов-камикадзе, есть тяжело раненые

Сегодня россияне в очередной раз обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области, в том числе применяли дроны-камикадзе. Ранены четверо жителей области, сообщил глава Сумской областной военной админитрации Дмитрий Живицкий.

«Сегодня днем было 4 обстрела из минометов и других видов оружия. Всего 42 прилета по территории громады. Россияне били в том числе и по населенным пунктам. Повреждены дома, хозяйственные постройки, школа и сельский совет. Уютный парк в одном из населенных пунктов громады уничтожен вражескими снарядами. К счастью, никто из людей во время обстрелов не пострадал», — рассказал о ситуации в регионе.

Он добавил, что по Краснопольской громаде оккупанты ударили также с дронов-камикадзе.

«Четверо человек ранены, из них двое в тяжелом состоянии в больнице. Также поврежден автомобиль», — сообщил Живицкий.

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