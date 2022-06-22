Один из руководителей «Укрэнерго» стал пособником оккупантов на Донбассе — СБУ

Следователи СБУ задокументировали преступную деятельность на территории Донбасса начальника одного из региональных подразделений Национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Отмечается, что чиновник добровольно согласился сотрудничать с оккупантами и занял должность руководителя так называемых «Мариупольских магистральных сетей ДНР». Он передал оккупационной администрации активы захваченного объекта и организовал отсоединение его мощностей от Объединенной энергосистемы Украины.



«В настоящее время предателю сообщается о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Продолжаются комплексные меры по его задержанию и привлечению к ответственности», - сказано в сообщении.