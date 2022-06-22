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Российские войска готовят наступление на Словянск — сводка Генштаба ВСУ

22 июня 2022, 07:42

Российские войска готовят наступление на Словянск — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска оказывают систематическое огневое воздействие на ВСУ на Славянском направлении с целью создания условий для возобновления наступления на город Славянск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Противник ведет штурмовые действия. Осуществляет огненное поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

В Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области. Оккупанты пытаются установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах Боровского и Вороново, боевые действия продолжаются. В целях усиления, на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска. Украинские воины отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Противник отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на угрожающие направления. Обстрелял районы Андреевки, Новодонецкого, Старой Украинки и Гуляйполя. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении наступления ВСУ. Активных действий не вел. В то же время осуществлял обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Таврического, Шевченково, Киселевки, Квитневого. Нанес авиаудар вблизи Белой Криницы.

В Харьковском направлении противник ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации ВСУ. Он проводил интенсивные артобстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах Украинки, Петровки, Шевелевки, Базалиевки и Прудянки.

На Северском направлении противник удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия. Он обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Гремяч Черниговской области.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики в Беларуси основные усилия сосредоточиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы.

Российский флот продолжает блокировать гражданское судоходство. Шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» находится в акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения.

Ударные группы украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершают авиаудары по позициям оккупантов. Ликвидировано около 10 боевых бронированных машин, живая сила противника и уничтожены несколько складов боеприпасов. Удачно продолжает боевую работу и артиллерия ВСУ.


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