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Публикации СМИ о готовящейся в РФ массовой мобилизации в Кремле назвали фейком

22 июня 2022, 09:17

Публикации СМИ о готовящейся в РФ массовой мобилизации в Кремле назвали фейком

Информацию, опубликованная в британских СМИ о якобы готовящейся массовой мобилизации в РФ не соответствует действительности. Об этом заявил «Интерфакс пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да. Это чистые фейки», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее британское издание The Guardian, со ссылкой на информацию источников, сообщило, что в РФ скоро состоится массовая мобилизация. Вербовать людей, по информации журналистов, для войны в Украине Кремль собирается в бедных регионах страны.

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