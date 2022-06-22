Публикации СМИ о готовящейся в РФ массовой мобилизации в Кремле назвали фейком

Информацию, опубликованная в британских СМИ о якобы готовящейся массовой мобилизации в РФ не соответствует действительности. Об этом заявил «Интерфакс пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Да. Это чистые фейки», — ответил он на соответствующий вопрос.



Ранее британское издание The Guardian, со ссылкой на информацию источников, сообщило, что в РФ скоро состоится массовая мобилизация. Вербовать людей, по информации журналистов, для войны в Украине Кремль собирается в бедных регионах страны.