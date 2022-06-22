Российская армия обстреляла две общины Днепропетровской области

Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область, в результате чего одно из сел обесточено и есть разрушения. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.



Он отметил, что неспокойно было в Криворожском районе, обстреляны российской армией Апостоловская и Зеленодольская общины. По предварительной информации, люди не пострадали.

Резниченко отметил, что в Великой Костроме есть разрушение, село обесточено.

В других районах области, по информации Днепропетровской ОВА, в эту минуту спокойно.

Ранее об обстреле Славянска сообщил мэр города Вадим Лях, он отметил, что снаряды огонь российская армия открыла по микрорайону Северному.