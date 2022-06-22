США предоставит Украине прокурора для консультирования по борьбе с коррупцией

Минюст США предоставит Украине дополнительный персонал для расширения работы по противодействию незаконным финансам России и уклонению от санкций. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.



Как отмечается, планируется направить двух юристов-экспертов из управления по международным делам - одного в посольство США в Европе, а другого - в посольство США на Ближнем Востоке.



«Эти старшие юристы будут тесно сотрудничать со своими коллегами в государствах-членах ЕС и странах Ближнего Востока, чтобы содействовать взаимной правовой помощи и экстрадициям, связанным с незаконным финансированием Россией и уклонением от санкций, в том числе в отношении включенных в список российских олигархов, которые поддерживали российский режим и его усилия по подрыву суверенитета Украины», - отметили в Минюсте.



В марте генпрокурор Гарленд объявил о создании рабочей группы KleptoCapture для борьбы с уклонением или подрывом экономических действий правительства США в ответ на военную агрессию. Оперативная группа способствует захвату суперяхт лиц, которые попали под санкции, так как тесно связаны с российским режимом.