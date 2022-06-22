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«ДНР»: В Донецке на перекрестке ранены два человека

22 июня 2022, 10:51

«ДНР»: В Донецке на перекрестке ранены два человека

На подконтрольной группировке «ДНР» территории из-за обстрелов за сутки погиб 1 человек. Сегодня два мирных жителя ранены в Донецке. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».

С 08:00 21 июня до 08:00 22 июня из-за обстрелов 14 мирных жителей получили ранения.

В «ДНР» также уверяют, что сегодня в результате обстрела Киевского района Донецка, на пересечении улицы Челюскинцев и Таманского проспекта, ранены два человека.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке сегодня утром под обстрел попал Киевский район.

Напомним, российские силы обстреляли Славянск, есть пострадавший. В результате обстрела российскими силами Часов Яра ранены шесть детей, также есть раненые взрослые. Один человек погиб.

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