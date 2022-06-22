В Ростовской области горит нефтеперерабатывающий завод. В сети показали удар беспилотником

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Фото из соцсетей

В Ростовской области России произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, который находится в 10 километрах от украинской границы, контролируемой группировкой «ЛНР». Об этом сообщили в МЧС РФ.



Там отчитались, что пожар начался около 9 утра и был локализован примерно за час. Огонь охватил площадь 50 квадратных метров, угрозы распространения нет, утверждают в МЧС. Погибших и пострадавших нет, причины пожара уточняются.

Как сообщает телеграм-канал Baza, по заводу был нанесен удар с помощью беспилотника.



Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод принадлежит семье Виктора Медведчука. По данным Совета национальной безопасности и обороны, предприятияе обеспечивает нефтепродуктами группировки «ДНР» и «ЛНР».