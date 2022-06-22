Какой будет минимальная пенсия после повышения, рассказали на Донетчине

С 1 июля жителям Донетчины, как и всей Украины, поднимут пенсии. Суммы уже пересчитали. Об этом рассказала начальница Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад в эфире телеканала «Донбасс».



«Органы Пенсионного фонда, в том числе Главное управление ПФУ в Донецкой области, уже технически подготовились к перерасчету пенсий для выплат с июля», — сообщила Рад.



Она пояснила, что перерасчет связан с повышением прожиточного минимума в Украине. Для лиц, утративших трудоспособность, прожиточный минимум составит 2027 гривен с 1 июля. И минимальная пенсия изменится с 1934 до 2027 гривен.



«Также изменятся доплаты, которые исчисляются исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность», — рассказала руководитель областного управления ПФУ.



Все новые суммы, подчеркнула Рад, уже готовы к включению в документы по выплатам.



«В июле мы начнем выплату пенсий уже в обновленном размере. Это не последний перерасчет пенсий. У нас аналогичный перерасчет будет сделан на 1 декабря, когда прожиточный минимум (для лиц, утративших трудоспособность) вырастет до 2093 грн», — пояснила она.



Напомним, все пенсии, которые положены украинцам, независимо от ситуации на конкретно взятой территории, начисляются и финансируются в полном объеме.