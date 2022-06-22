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В бою с войсками РФ погиб журналист Владимир Чеповой

22 июня 2022, 12:25

В бою с войсками РФ погиб журналист Владимир Чеповой

Журналист Владимир Чеповой погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-секретарь замглавы КГГА Людмила Шикота.

«Сегодня подтвердили, что в бою погиб генеральный директор издательства "Блиц-Информ", шеф-редактор журнала "Бизнес", автор проекта "Бизнес 100″. Энергичный, веселый, активный Владимир Чеповой. Такой инициативный, открытый, такой живой всегда», — написала Шикота.

По словам политолога Виталия Кулика, Чеповой ушел на фронт добровольцем теробороны и погиб в первые недели июня. Тело Чепового, по его информации, было идентифицировано 21 июня.

В тоже время сын журналиста Иван утверждает, что Владимир Чеповой официально является исчезнувшим без вести и «ни в каких списках 200/300 его нет». Иван Чеповой попросил не распространять информацию о гибели отца.

Ранее расследователи организации «Репортеты без границ» сообщили, что журналиста Макса Левина, которого в начале апреля нашли мертвым, казнили российские солдаты.

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