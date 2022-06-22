В Донецкой ОВА показали психоневрологический диспансер после обстрела

На Донетчине российские военные обстреляли очередной социальный объект — Камышевский психоневрологический диспансер (Камышевка, относится к Селидово). Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



«До полномасштабного вторжения российских оккупантов на нашу землю там постоянно проживали 335 человек с инвалидностью I и II групп с психоневрологическими заболеваниями. Россияне нанесли удар по учреждению 16 июня. В тот момент большинство жителей интерната уже были эвакуированы в северные, центральные и западные области Украины», — отметили в Донецкой ОВА.



Там добавили, что на момент обстрела в учреждении оставался 91 человек. Были среди них и такие, которые не могли самостоятельно передвигаться.



«Российская ракета разорвалась прямо во дворе интерната, и только по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв», — сообщили в ОВА.



Здание получило серьезные повреждения. Как рассказала руководитель диспансера Татьяна Ветоха, сейчас всех людей приютили в Житомирской области.



