Энергетики вернули свет в 20 населенных пунктов Донетчины

В Донецкой области за сутки ремонтникам удалось полностью или частично восстановить электроснабжение в 20 населенных пунктах. Об этом сообщает ДТЭК Донецкие электросети.



За сутки специалисты провели ремонты оборудования и линий в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах. Вновь со светом — 7 133 семьи. В том числе менее чем за сутки восстановлено электроснабжение для 3,8 тысячи семей на Авдеевском и Бахмутском направлениях, находящихся под постоянными обстрелами.



В компании отметили, что без электропитания из-за боевых действий остаются 319 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.