85% территории Северодонецка захвачены войсками РФ — ISW

Российские войска захватили 85% Северодонецка, скорее всего контролируют и населённые пункты вблизи Лисичанска. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW), уточнив, что речь идёт о Подлесном и Мирной Долине.



Украинские войска к югу от Лисичанска, в Горском и Золотом, по данным экспертов ISW, фактически оказались в котле и имеют возможность выхода лишь по 7-километровому коридору.



В материале Института изучения войны указывается, что российские войска продвигаются в сторону Лисичанска в Луганской области с юга, «избегая прямого наступления с Северодонецка и необходимости форсировать реку Северский Донец».



В ISW прогнозируют, что армия РФ атакует окрестности Лисичанска в течение ближайшей недели.

Ранее в полиции Ранее в полиции сообщили , что за прошедшие сутки правоохранители Луганской области задокументировали 20 фактов обстрелов со стороны оккупантов.