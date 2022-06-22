Журналиста Левина под Киевом казнили российские солдаты — «Репортеры без границ»

Журналиста Макса Левина в марте в лесу под Киевом убили российские военные. К такому выводу пришли расследователи международной правозащитной организации «Репортеры без границ».



Представители организации находились в Украине с 24 мая по 3 июня, собирая информацию. Расследователи собрали доказательства и пришли к выводу, что Левина и его друга, военнослужащего ВСУ Алексея Чернышова, казнили — после допросов и пыток.



Представители «Репортеров без границ» посетили лес, осмотрели сгоревшее авто Левина, собрали вещественные доказательства, в том числе пули и предметы со следами ДНК российских солдат в непосредственной близости от места, где были убиты два человека. На основании собранных данных восстановлена последовательность событий.



Согласно выводам расследователей, вероятны две версии. 13 марта журналист с украинским военным отправились в лес, который находился под контролем российских сил на тот момент. В лесу Левин и Чернышов искали дрон, и были замечены российскими солдатами.



По одной версии, фотографа и его спутника приняли за украинских военных и открыли огонь. По второй версии, российские военные остановили автомобиль Левина и Чернышова, увезли их в лес на допрос, после чего убили, а улики сожгли.



«Анализ фотографий с места преступления, наблюдения на месте и изъятые вещественные доказательства однозначно указывают на расстрел, которому могли предшествовать допросы или даже пытки», — заявил генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.



Он добавил, что организация будет прилагать все усилия, чтобы найти тех, кто казнил журналиста и его друга.



Всей собранной информацией «Репортеры без границ» поделились с украинскими властями.

По информации Офиса генпрокурора Украины, в Вышгородском районе Киевской области российские оккупанты убили украинского фотожурналиста Максима Левина.



Максим Левин — известный украинский фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор. Сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua.