В оккупированной Чернобаевке подорвали авто главы «администрации»

В Херсонской области совершено покушение на главу оккупационной администрации Чернобаевки Херсонской области Юрия Турулева, он легко ранен. Об этом сообщает российский сайт «РИА Новости».



На кадрах видео с места происшествия видно иссеченное осколками авто. Неизвестный мужчина в камуфляже, которого показывают со спины, рассказывает, что покушение было совершено около 8 часов утра.



Турулев до полномасштабного вторжения РФ работал руководителем местной автостанции.



Ранее Турулеву сообщили о подозрении в коллаборационизме. В сотрудничестве с оккупантами он занимался преследованиями местных жителей и незаконно распоряжался коммунальным имуществом.