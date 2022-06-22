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Бойченко: Оккупанты предлагают мариупольцам компенсации за обвинения против ВСУ

22 июня 2022, 17:15

Бойченко: Оккупанты предлагают мариупольцам компенсации за обвинения против ВСУ

Российские оккупанты предлагают мариупольцам компенсацию за разбитое и сгоревшее жилье в обмен на обвинение Украины в разрушении дома. Об этом сообщил легитимный мэр города Вадим Бойченко.

«Оккупанты предлагают подписать бумажки, где нужно заявить, что дом разрушили ВСУ, и тогда, по обещаниям россиян, мариупольцы могут получить компенсацию за утраченное жилье. Некоторые соглашаются подписать, но никакой компенсации нет. Затем оккупационные власти требуют удостоверения о праве собственности, а где его взять, если дом сгорел. Требуют справку от ОСМД, что тоже невозможно в тех условиях», — сказал Бойченко.

Мэр Мариуполя еще добавил, что оккупанты напуганы планами Украины по деоккупации города и занимаются потому зачисткой доказательств военных преступлений.

Ранее Вадим Бойченко рассказал, что несмотря на оккупацию из Мариуполя волонтеры ежедневно эвакуируют около 120 мирных жителей.

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