Бойченко: Оккупанты предлагают мариупольцам компенсации за обвинения против ВСУ

Российские оккупанты предлагают мариупольцам компенсацию за разбитое и сгоревшее жилье в обмен на обвинение Украины в разрушении дома. Об этом сообщил легитимный мэр города Вадим Бойченко.



«Оккупанты предлагают подписать бумажки, где нужно заявить, что дом разрушили ВСУ, и тогда, по обещаниям россиян, мариупольцы могут получить компенсацию за утраченное жилье. Некоторые соглашаются подписать, но никакой компенсации нет. Затем оккупационные власти требуют удостоверения о праве собственности, а где его взять, если дом сгорел. Требуют справку от ОСМД, что тоже невозможно в тех условиях», — сказал Бойченко.



Мэр Мариуполя еще добавил, что оккупанты напуганы планами Украины по деоккупации города и занимаются потому зачисткой доказательств военных преступлений.

Ранее Вадим Бойченко рассказал, что несмотря на оккупацию из Мариуполя волонтеры ежедневно эвакуируют около 120 мирных жителей.