В Донецкой области – 60% оставшихся без электроснабжения украинских потребителей

В Донецкой области 349,5 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за боевых действий. Это 60% от общего числа обесточенных потребителей в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.



В целом, по состоянию на 22 июня, в Украине обесточены около 740 населенных пунктов и в общей сложности около 580,9 тысяч потребителей.



В Луганской области при этом остаются без электроснабжения свыше 128,2 тысяч потребителей, Харьковской – около 35,5 тысяч.



Минэнерго уточнило, что за прошедшие сутки также было восстановлено электроснабжение около 24,2 тысячам потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий.



В ведомстве подчеркнули, что в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий, выполнения работ по разминированию и возникновения новых повреждений в электросетях.