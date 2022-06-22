В школах появится охрана и будут проводиться тренировки детей по эвакуации - Шкарлет

В школах появится охрана, специальное оборудование для оповещения сигнала тревоги и будут проводиться тренировки детей по эвакуации. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.



«Для участников образовательного процесса будет создан паспорт безопасности, в заведениях обязательно будет охрана, специальное оборудование для оповещения сигнала тревоги, а для детей будут проводиться воспитательные и тренировочные часы», - сообщил он.



Минобразования совместно с департаментами образования на местах, Министерством развития громад и территорий, Министерством внутренних дел, ГСЧС комплексно должны будут формировать систему безопасности начала образовательного процесса.