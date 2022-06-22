«ЛНР» назвала причину сбоев мобильной связи

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории наблюдаются сбои в мобильной связи.



Как сообщает оператор связи «Лугаком», к сбоям привела авария.



«На оборудовании "Лугаком" произошла авария, в результате которой может наблюдаться частичное прерывание сервисов мобильной связи. В текущее время ведутся ремонтно-восстановительные работы», — уверяет оператор.



В соцсетях местные жители массово пишут об отсутствии связи в Луганске и иных городах оккупированной части Луганщины.

«Лугаком» — это единственное коммуникационное предприятие на подконтрольной группировке «ЛНР» территории.