В Украине деоккупированно более тысячи населенных пунктов, заявили у Зеленского

В Украине деоккупированы ранее захваченные войсками России 1 026 населенных пунктов. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Он отметил, что в жизнь воплощается план по быстрому восстановлению жилья людей, школ, садов, медицинских учреждений, которые были разрушены в результате российского вторжения.

21 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам.