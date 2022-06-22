Лето 一 это не только теплый приятный воздух, солнечные дни и легкий бронзовый цвет кожи… Для волос это прежде всего испытание сухим воздухом, жгучим солнцем и высокими температурами. Если большинство уже знает, как защищать кожу летом, то про волосы многие забывают. И зря! Ведь выгоревшие светлые пряди 一 это не обновленный цвет волос и модная прическа, а самый настоящий ожог.



После первых недель лета многие начинают замечать тусклость, сухость и ломкость волос. Пряди становятся безжизненными и больше похожи на клок сухой травы. Жизненно? Тогда тебе точно нужно пересмотреть свой уход за волосами в летнюю пору, ведь он значительно отличается от привычного.

Как солнце влияет на волосы?

Солнечные лучи 一 это ультрафиолет, который способствует фоторазложению аминокислот и липидов в структуре волос. Это является причиной их выгорания, тусклости и безжизненности. Также солнечные лучи обезвоживают локоны, делают их сухими, а в результате 一 ломкими и поврежденными. Если вовремя не начать исправлять ситуацию, можно лишиться половины длинны и густоты волос. Также солнце нагревает воздух (иногда до температуры 30+), который воздействует на волосы по принципу фена.

Правила по уходу за волосами в летнюю пору

Уходовые процедуры за волосами летом не требуют особых усилий. Просто нужно делать акцент на увлажнение и защиту волос, добавив в свою коллекцию несколько специальных средств, и с осторожностью относиться к своей прическе.

По возможности прикрывайте голову и волосы головным убором. В идеале это может быть светлая соломяная шляпа. Но мода и современные тренды, к счастью, предлагают и другие варианты аксессуаров: легкие платочки из шелка или хлопка, разные бейсболки, панамы, шляпы и т. д. Их можно интересно стилизировать и создавать модные образы, а также они помогут защитить волосы от солнечного излучения.

Обязательно используйте специальные солнцезащитные средства для волос. Это могут быть спреи (например, Nioxin 3D Styling Therm Activ Protector) или кремы с высоким показателем SPF (Sachajuan Stockholm Hair In The Sun). Но также можно использовать целые солнцезащитные косметические линейки с шампунем, кондиционером и т. д. (например, Dikson Sun). Диметикон в составе таких средств обволакивает волос защитной пленкой и предотвращает вредное влияние солнечных лучей, а бензофенон воздействует комплексно (деликатно очищает, глубоко питает и надежно защищает).

Правильно очищайте волосы и кожу головы. Из-за жары сальные железы работают активнее, поэтому голова и волосы загрязняются чаще. Мойте их по мере загрязнения. Для этого выбирайте легкие неагрессивные шампуни с малым количеством ПАВ. Для увлажнения подойдут шампуни с алоэ вера, кокосовым молочком, протеинами. Хорошим вариантом будет шампунь Davines SU Hair & Body Wash. И помните, что сушить волосы летом под открытым солнцем очень вредно.

Часто и качественно увлажняйте волосы. Для этого лучше использовать маску 1-2 раза в неделю и выдерживать ее по 20-30 минут под шапочкой. Это обеспечит глубокое проникновение полезных компонентов в структуру волос, а также повысит эффективность маски. Обратите внимание на Moroccanoil Intense Hydrating Mask.

Делайте иногда восстанавливающие процедуры. Для этого подойдут средства с протеинами или кератином (например, кератиновая маска бренда Kallos Cosmetics). Эти компоненты реконструируют структуру волосков и заполняют пустоты.

Лучше отказаться от обесцвечивания и окрашивания волос летом. Такие средства содержат компоненты, которые дополнительно обезвоживают и повреждают волосы.

Также нужно избегать дополнительного пересушивания волос. Старайтесь не использовать стайлеры, утюжки, фены и плойки без особой надобности.

Стоит не забывать, что состояние волос во многом еще зависит от рациона питания, запасов витаминов в организме, а также морального состояния. В нынешних условиях сложно избегать стрессов, но можно их нейтрализировать медитациями или, например, йогой. Добиться сбалансированного питания летом же проще: овощи, фрукты и зелень более доступны, но нужно также не забывать про белки, жиры и другие компоненты. Уровень витаминов стоит контролировать под присмотром врачей и вовремя устранять их дефицит. И помните: солнце 一 далеко не друг для ваших волос, поэтому летом их лучше прятать и защищать специальными косметическими средствами.



Если придерживаться всех рекомендаций, то лето не оставит неприятных следов на прическе. Позаботьтесь о комплексном и правильном уходе за волосами, чтобы все лето наслаждаться их прекрасным состоянием и красивым внешним видом.