Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Программа максимум: как ухаживать за волосами летом (РR)

22 июня 2022, 17:35

Программа максимум: как ухаживать за волосами летом (РR)

Лето 一 это не только теплый приятный воздух, солнечные дни и легкий бронзовый цвет кожи… Для волос это прежде всего испытание сухим воздухом, жгучим солнцем и высокими температурами. Если большинство уже знает, как защищать кожу летом, то про волосы многие забывают. И зря! Ведь выгоревшие светлые пряди 一 это не обновленный цвет волос и модная прическа, а самый настоящий ожог. 

После первых недель лета многие начинают замечать тусклость, сухость и ломкость волос. Пряди становятся безжизненными и больше похожи на клок сухой травы. Жизненно? Тогда тебе точно нужно пересмотреть свой уход за волосами в летнюю пору, ведь он значительно отличается от привычного.

ouljht-7KgfD0Uz4PyxWvOOsQ1oLhpP2kqpA2Qd9k-BBGOE8-3O0cFzaL6slPZ8NLxntlLso366JEsRzpzqm-KZe9KNlaEDBpMI5cZZxjRXbfQsrjn8Wj8JLDMtcBoOR56Lp6isWriYZvWb9iA

Как солнце влияет на волосы?

Солнечные лучи 一 это ультрафиолет, который способствует фоторазложению аминокислот и липидов в структуре волос. Это является причиной их выгорания, тусклости и безжизненности. Также солнечные лучи обезвоживают локоны, делают их сухими, а в результате 一 ломкими и поврежденными. Если вовремя не начать исправлять ситуацию, можно лишиться половины длинны и густоты волос. Также солнце нагревает воздух (иногда до температуры 30+), который воздействует на волосы по принципу фена. 

q-mk5zBJoRhwFv-5lSN-tbqMdASlRjRlfYoXtshfKtCKDT4-8Hacs56Tis-AxanevF_mR96W7M2IW2YTm7uhB738GNM-llmyhpN6MJXJVVsPPtR2PDGzM3bJaazY52kVZrpiAEFYEYGIGPHK9g

Правила по уходу за волосами в летнюю пору

Уходовые процедуры за волосами летом не требуют особых усилий. Просто нужно делать акцент на увлажнение и защиту волос, добавив в свою коллекцию несколько специальных средств, и с осторожностью относиться к своей прическе.

  • По возможности прикрывайте голову и волосы головным убором. В идеале это может быть светлая соломяная шляпа. Но мода и современные тренды, к счастью, предлагают и другие варианты аксессуаров: легкие платочки из шелка или хлопка, разные бейсболки, панамы, шляпы и т. д. Их можно интересно стилизировать и создавать модные образы, а также они помогут защитить волосы от солнечного излучения.
  • Обязательно используйте специальные солнцезащитные средства для волос. Это могут быть спреи (например, Nioxin 3D Styling Therm Activ Protector) или кремы с высоким показателем SPF (Sachajuan Stockholm Hair In The Sun). Но также можно использовать целые солнцезащитные косметические линейки с шампунем, кондиционером и т. д. (например, Dikson Sun). Диметикон в составе таких средств обволакивает волос защитной пленкой и предотвращает вредное влияние солнечных лучей, а бензофенон воздействует комплексно (деликатно очищает, глубоко питает и надежно защищает).
  • Правильно очищайте волосы и кожу головы. Из-за жары сальные железы работают активнее, поэтому голова и волосы загрязняются чаще. Мойте их по мере загрязнения. Для этого выбирайте легкие неагрессивные шампуни с малым количеством ПАВ. Для увлажнения подойдут шампуни с алоэ вера, кокосовым молочком, протеинами. Хорошим вариантом будет шампунь Davines SU Hair & Body Wash. И помните, что сушить волосы летом под открытым солнцем очень вредно. 
  • Часто и качественно увлажняйте волосы. Для этого лучше использовать маску 1-2 раза в неделю и выдерживать ее по 20-30 минут под шапочкой. Это обеспечит глубокое проникновение полезных компонентов в структуру волос, а также повысит эффективность маски. Обратите внимание на Moroccanoil Intense Hydrating Mask. 
  • Делайте иногда восстанавливающие процедуры. Для этого подойдут средства с протеинами или кератином (например, кератиновая маска бренда Kallos Cosmetics). Эти компоненты реконструируют структуру волосков и заполняют пустоты.
  • Лучше отказаться от обесцвечивания и окрашивания волос летом. Такие средства содержат компоненты, которые дополнительно обезвоживают и повреждают волосы.
  • Также нужно избегать дополнительного пересушивания волос. Старайтесь не использовать стайлеры, утюжки, фены и плойки без особой надобности.

Стоит не забывать, что состояние волос во многом еще зависит от рациона питания, запасов витаминов в организме, а также морального состояния. В нынешних условиях сложно избегать стрессов, но можно их нейтрализировать медитациями или, например, йогой. Добиться сбалансированного питания летом же проще: овощи, фрукты и зелень более доступны, но нужно также не забывать про белки, жиры и другие компоненты. Уровень витаминов стоит контролировать под присмотром врачей и вовремя устранять их дефицит. И помните: солнце 一 далеко не друг для ваших волос, поэтому летом их лучше прятать и защищать специальными косметическими средствами.

Если придерживаться всех рекомендаций, то лето не оставит неприятных следов на прическе. Позаботьтесь о комплексном и правильном уходе за волосами, чтобы все лето наслаждаться их прекрасным состоянием и красивым внешним видом.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:34
В России заявили, что завод «Азовсталь» должен работать. Пушилин хотел его снести
17:15
Бойченко: Оккупанты предлагают мариупольцам компенсации за обвинения против ВСУ
16:52
«ЛНР» назвала причину сбоев мобильной связи
16:42
В «ДНР» заявили о гибели женщины и ребенка под Волновахой в ходе обстрела
16:12
Арестович: Украинская армия стреляет по военной технике в Донецке, но никогда — по мирным
15:28
В оккупированной Чернобаевке подорвали авто главы «администрации»
13:49
Бойченко: Из Мариуполя ежедневно удается эвакуировать до 120 мирных жителей
11:06
«ЛНР»: Житель Кадиевки погиб в результате ракетного удара
10:51
«ДНР»: В Донецке на перекрестке ранены два человека
09:54
В Донецке утром под обстрел попал Киевский район
23:44
В Авдеевке уничтожен гуманитарный центр. В Донецке и Макеевке обстрелы. Дайджест НД за день ►
21:33
«ДНР» заявила о ранении детей в Макеевке
19:50
«ДНР»: Два человека подорвались при обследовании промпредприятия в Мариуполе
17:22
В Донецке после обстрела загорелось летнее кафе недалеко от «Донбасс Арены»
17:10
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
все новости
18:59
Оккупанты пытаются продвинуться в направлении Бахмута — Генштаб ВСУ
18:34
В России заявили, что завод «Азовсталь» должен работать. Пушилин хотел его снести
17:59
Договоренностей о четырехсторонних переговорах по вывозу украинского зерна пока нет — МИД Украины
17:37
Если нет мобильной связи: Ощадбанк ввел обновления для жителей временно оккупированных территорий
17:35
Программа максимум: как ухаживать за волосами летом (РR)
17:29
В Украине деоккупированно более тысячи населенных пунктов, заявили у Зеленского
17:15
Бойченко: Оккупанты предлагают мариупольцам компенсации за обвинения против ВСУ
17:09
В школах появится охрана и будут проводиться тренировки детей по эвакуации - Шкарлет
16:52
«ЛНР» назвала причину сбоев мобильной связи
16:42
В «ДНР» заявили о гибели женщины и ребенка под Волновахой в ходе обстрела
16:28
В Донецкой области – 60% оставшихся без электроснабжения украинских потребителей
16:12
Арестович: Украинская армия стреляет по военной технике в Донецке, но никогда — по мирным
16:12
85% территории Северодонецка захвачены войсками РФ — ISW
15:44
ВСУ отбили наступление армии РФ у Катериновки и Молодежного на Донетчине
15:28
В оккупированной Чернобаевке подорвали авто главы «администрации»
все новости
ВИДЕО
В Авдеевке уничтожен гуманитарный центр. В Донецке и Макеевке обстрелы. Дайджест НД за день ►
21 июня, 23:44
В Донецке после обстрела загорелось летнее кафе недалеко от «Донбасс Арены»
21 июня, 17:22
Оккупированная Макеевка попала под обстрел, горит коксохим
21 июня, 16:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция