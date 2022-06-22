Если нет мобильной связи: Ощадбанк ввел обновления для жителей временно оккупированных территорий

Ощадбанк запустил обновления в мобильном приложении для жителей временно оккупированных территорий, где не работает украинская мобильная связь. Об этом сообщает Луганская областная военная админстрация.
«Из-за военной агрессии России в некоторых городах Украины не работают номера украинских операторов. Отделения Ощадбанка также, к сожалению, не могут работать из-за опасности. Поэтому Ощадбанк разработал способ, чтобы украинцы на таких территориях имели доступ к своим средствам и услугам онлайн-банкинга», — говорится в сообщении.
Теперь зайти в мобильное приложение Ощадбанка возможно через код, который поступит по каналам интернет-связи в Viber.
Как настроить обновления?
30 мая оккупанты отключили в Херсонской области интернет и мобильную связь от украинских операторов, из-за чего жители захваченных территорий не могут войти в интернет-банкинг.
Жителям временно захваченных территорий рекомендовали пользоваться мобильными приложениями, построенными на открытом коде и VPN-сервисами.