Договоренностей о четырехсторонних переговорах по вывозу украинского зерна пока нет — МИД Украины

Конкретные договоренности о проведении переговоров по вывозу зерна из заблокированных Россией украинских морских портов на данный момент не достигнуты. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».



Речь идет о четырехсторонних переговорах с участием Украины, России, Турции и ООН.



«Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН на данный момент не достигнуто», — сказал Николенко.



Спикер МИД подчеркнул, что по-прежнему принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности.

Ранее делегация Турции провела переговоры с российской стороной по разблокированию украинских портов для вывоза зерна. Турция заметила в переговорах с РФ «определенный консенсус» относительно предстоящих четырехсторонних переговоров, но якобы для начала Анкара проведет отдельные встречи с Украиной и ООН по этому вопросу.